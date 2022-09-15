Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников и 2 ракеты "Точка У"

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников, а также 2 баллистические ракеты "Точка У". Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, перехвачено 30 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. Также удары продолжает наносить авиация. В районе населенного пункта Спорное ДНР в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.