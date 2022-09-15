Путин заявил, что РФ готова помочь пострадавшим от наводнения в Пакистане

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Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать поддержку жителям Пакистана, которые пострадали из-за наводнений. РФ уже направила нужную гуманитарную помощь.

"В начале нашей беседы хотел бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью людей, которая произошла в силу стихийных бедствий – очень большие наводнения в вашей стране. Со своей стороны готовы как-то поддержать людей. Направили уже туда необходимую гуманитарную помощь и готовы содействовать в организации помощи пострадавшим", – приводит ТАСС слова Путина на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее президент РФ отметил всестороннее развитие отношений России с Ираном. Путин заявил об этом на встрече с президентом республики Ибрахимом Раиси в рамках саммита ШОС.

Кроме того, российский президент с иронией отозвался о политике, проводимой США и Евросоюзом. Он обвинил их действия в непоследовательности и несправедливости.