В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию

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Ракетный удар был нанесен по по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате обстрела произошло сильное повреждение объекта, сообщил мэр города Александр Вилкул.

"Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются. Предварительно – без потерь", – заявил он.

Накануне под обстрел попали гидротехнические системы в Кривом Роге. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отмечал, что в реке Ингулец после ЧП сильно повысился уровень воды. По его словам, возможно, повреждения получила насосная станция, кроме того, местами в городе не было сотовой связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

