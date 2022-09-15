Союзные силы отразили атаку украинского десанта на херсонском направлении

Фото: Минобороны РФ

Союзным силам удалось отразить атаку десанта Украины, предпринявшего попытку проникнуть в Херсонскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> (пытались. – Прим. ред.) проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. – Прим. ред.), но атака была купирована, нацисты были уничтожены", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Стремоусов также назвал фейком заявления властей Украины о проникновении ВСУ в Херсонскую область.

"Никто не проник в районе Сухого ставка, Давыдова брода, в район Киселевки – это не соответствует действительности", – подчеркнул глава ВГА.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, РФ не открывает огонь по всем подряд, включая мирное население, а старается свести к минимум количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ, которые могут стрелять "по своим же".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

