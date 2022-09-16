В ГД внесли законопроект по защите территориальной целостности России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ планируется ввести административную ответственность за распространение картографических материалов, оспаривающих целостность территории страны. Это следует из данных законопроекта, сообщает ТАСС.

"В соответствии с поправками к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России", – говорится в сообщении.

Сообщается, что за подобные действия может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей или арест до 15 суток.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее стало известно, что Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту продажи в сети магазинов "Леруа Мерлен" фотообоев, на которых Крым изображен частью Украины. Кроме того, на фотообоях не были отмечены независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР, следует из обращения Пискарева.

Отмечалось, что депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала нереалистичным требование к России отказаться от Крыма. Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его, заявила депутат.