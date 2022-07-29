Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за фотообоев с украинским Крымом

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту продажи в сети магазинов "Леруа Мерлен" фотообоев, на которых Крым изображен частью Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

"Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, Минпромторг России, Роскомнадзор с просьбой организовать проверку по факту продажи в сети магазинов, а также в интернет-магазине "Леруа Мерлен" детских фотообоев с изображением карты, где Крым отображен как часть Украины, а также не отмечены независимые Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР", – уточняется в сообщении.

В телеграм-канале также приводятся слова Пискарева, акцентировавшего внимание на том, что по итогам проверки в Госдуме необходимо обсудить меры по защите суверенитета и территориальной целостности России, а также рассмотреть вопрос совершенствования законодательства в отношении продукции, ориентированной на детей и подростков.

Между тем в сети магазинов "Леруа Мерлен" отказалась комментировать РИА Новости возникшую ситуацию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение провести проверку в сети магазинов "Леруа Мерлен" из-за фотообоев, на которых Крым изображен частью Украины.

Отмечалось, что на продажу обоев с детской картой мира, на которой Крым отнесли к украинским территориям, а независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР не оказалось, парламентарию пожаловались москвичи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

