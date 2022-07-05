Глава Калининградской области предложил подарить президенту Польши карту

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить президенту Польши Анджею Дуде карту после его слов о том, что Балтика является внутренним бассейном НАТО.
"Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда (в альянс. – Прим. ред.) уже не приняли. <...> Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш", – приводит слова Алиханова РИА новости.
Ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил, что в какой-то момент Польша может начать обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. По его мнению, если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы.
До этого бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область. По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой
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