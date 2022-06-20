Эксперт предсказал реакцию России на попытки НАТО захватить Калининград

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Гипотетические попытки НАТО вторгнуться в Калининградскую область могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое предположение сделал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с "Украиной.ру".
По его словам, в какой-то момент Польша может начать обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. В свою очередь, если у России будут сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы.
Ранее бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что необходимо демилитаризовать Калининградскую область. По его мнению, Калининград может стать существенным препятствием на пути господства блока НАТО на восточном фланге после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. Он добавил, что в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.
Власти Финляндии подадут заявку на членство в НАТО
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