Мишустин поручил вице-премьеру заняться информированием граждан о мобилизации

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации. По словам премьер-министра, это надо сделать в кратчайшие сроки.

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