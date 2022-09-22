Песков объяснил, с чем связано решение о частичной мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что в настоящее время России де-факто противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.

В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин уже говорил о причинах принятия такого сложного решения.

"Дело в том, что спецоперация начиналась для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически блок НАТО со всеми их логистическими возможностями", – передает РИА Новости его слова.

Песков добавил, что статус спецоперации на Украине не изменился после объявления частичной мобилизации. Он также добавил, что никаких решений об экономической мобилизации не принималось.

По его словам, сейчас кабмин готовит документ о том, кто получит отсрочку. Отмечается, что девятый пункт указа президента о частичной мобилизации уже предполагает предоставление отсрочки гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Все детали, которые касаются частичной мобилизации в стране, определяются и оперативно доводятся до регионов, резюмировал Песков.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

