Подпавший под мобилизацию житель Читы рассказал, как получил повестку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель Читы, который подпал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчину корреспондент агентства встретила в местном военкомате. По ее словам, внутри находились около 20 человек в военной форме и с сумками, однако побеседовать согласился лишь один.

Мужчина, которому на вид 30–35 лет, поведал, что раньше служил, но не участвовал в боевых действиях. Повестку ему вручили дома лично в руки.

"Я не был готов. Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую", – рассказал он.

Мужчина добавил, что сейчас всех расформировали в части поселков Песчанка и Горный. По его словам, мобилизованных разместят в учебных центрах для прохождения переподготовки.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

