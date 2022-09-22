Медведев напомнил о гиперзвуковых ракетах в ответ на угрозы удара по Крыму

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозы удара НАТО по Крыму. В своем телеграм-канале он напомнил о гиперзвуковых ракетах.

"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее", – говорится в его публикации.

Ранее Медведев заявил, что Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

