Военный эксперт рассказал, в каком случае РФ может применить ядерное оружие

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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал Москве 24, что применение Россией ядерного оружия регламентируется отечественной ядерной доктриной.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона при необходимости имеет право прибегнуть к ядерному оружию. Кроме того, по его словам, Россия приложит все усилия, чтобы не допустить появления такого вооружения у враждебных соседних стран.





Константин Сивков заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук РФ применяет ядерное оружие в случае ядерного нападения на Россию или на союзника Российской Федерации, с которым заключен соответствующий договор.

Кроме того, РФ может применить ядерное оружие в случае поражения или разрушения стратегически значимого для нее военного или государственного объекта, продолжает эксперт.

"Если, скажем, будет нанесен удар по атомной подводной лодке с баллистическими ракетами, по центру управления стратегическими ядерными силами, то это будет основанием для применения в ответ ядерного оружия Российской Федерацией", – объясняет специалист.

Кроме того, если станет известно о запуске баллистических ракет на территорию России или ее союзников, ядерное оружие также может быть применено, перечисляет Сивков. "Мы не имеем возможности ожидать, пока они попадут на нашу территорию и рванут. Будет так называемый ответ на встречный удар", – говорит специалист.

Основанием для ядерного удара может быть и агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, добавил он.

Вместе с тем политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре с Москвой 24 добавил, что своим заявлением о возможном ядерном ударе Медведев взывает к разуму западных политиков, чтобы они "не доводили до греха".





Александр Шатилов политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ В данной ситуации Дмитрий Медведев действует скорее по принципу "угроза выше исполнения", чтобы резко охладить наших западных контрагентов, которые в последнее время ведут себя предельно агрессивно, не соблюдая никаких правил игры.

"Своими действиями они ставят зачастую под угрозу существование России как государства, по крайней мере, ведут очень активную игру против российской государственности", – подчеркнул политолог.

Ранее в Вашингтоне заявили, что подготовили план на случай, если РФ применит ядерное оружие. Однако, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американская сторона стремится к тому, чтобы не произошло расширения имеющегося конфликта вокруг Украины. Касаемо ядерных угроз он уточнил, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой.



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