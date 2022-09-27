РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей – Медведев

Фото: kremlin.ru
Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что к числу таких стран относится Украина.
"Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", – заявил Медведев.
Он предупредил, что, если угроза России превысит установленный предел опасности, ей придется ответить, ни у кого не спрашивая разрешения. По словам Медведева, Запад это понимает.
Он подчеркнул, что в случае использования Россией ядерного оружия против Украины НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт.
"Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием", – заключил зампред Совбеза.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. По его словам, американская администрация разработала план на случай применения Россией ядерного оружия. Однако отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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