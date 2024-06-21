Совет ЕС одобрил начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии

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Совет Евросоюза одобрил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о присоединении Украины и Молдавии к организации, заявило председательство Бельгии в ЕС в соцсети X.

"Совет утвердил общую позицию ЕС, в том числе рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", – говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к Евросоюзу. Она также назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимову главным переговорщиком от Республики Молдова.

В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам – членам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Представитель ЕК Ана Пизонеро отметила, что пункт начала соответствующих переговоров включен в повестку встречи послов стран Евросоюза.

В мае Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС. Суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию страны. Там могут появиться положения о европейской интеграции.

