Песков считает, что темпы прироста голосов в пользу Санду вызывают вопросы

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Темпы прироста голосов в пользу действующего президента Молдавии Майи Санду на выборах вызывают вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик обратил внимание на механические и труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду, а также в пользу тех, кто на референдуме высказался за вступление страны в Евросоюз.

"Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов", – цитирует представителя Кремля RT.

В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум по поводу вступления страны в ЕС. Баллотирующаяся на второй срок Санду после обработки 98,51% протоколов набирает 42,07% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,27%. Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.

На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным, за евроинтеграцию проголосовали 50,07% избирателей.

При этом ранее сообщалось, что почти 55% граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС, но тогда не были подсчитаны голоса избирателей за рубежом. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил президента Санду в "натягивании процентов" на референдуме и президентских выборах.