В ГД предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках

В Госдуме предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках. В обращении к Центробанку отмечается, что такая мера даст людям шанс перейти на более устойчивую модель кредитования.

Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что запрета на рефинансирование микрозаймов в банках сейчас нет. Технически можно заменить долг под 120% годовых на кредит под 35–40%. Однако банки скептически относятся к заемщикам микрофинансовых организаций.

