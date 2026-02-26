26 февраля, 08:30Политика
В ГД предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках
В Госдуме предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках. В обращении к Центробанку отмечается, что такая мера даст людям шанс перейти на более устойчивую модель кредитования.
Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что запрета на рефинансирование микрозаймов в банках сейчас нет. Технически можно заменить долг под 120% годовых на кредит под 35–40%. Однако банки скептически относятся к заемщикам микрофинансовых организаций.
