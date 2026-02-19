Новые средства защиты от вражеских беспилотников начали поступать в российские войска в зоне спецоперации. Это портативный перехватчик "Елка". Систему разработали в Москве, здесь же идет производство устройств.

"Елка" позволяет за секунды уничтожать дроны противника, в том числе тяжелые ударные цели. Дрон-перехватчик уничтожает беспилотники во время столкновения. Он компактный и после удара чаще всего разрушается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.