16 февраля, 14:30

Экономика

"Деньги 24": число самозанятых в Москве за год выросло почти на 20%

"Деньги 24": число самозанятых в Москве за год выросло почти на 20%

Число самозанятых в Москве за 2025 год увеличилось почти на 20% и к началу 2026-го достигло 2,26 миллиона таких граждан.

Столица лидирует по количеству плательщиков налога на профессиональный доход – на нее приходится 15% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель мэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
