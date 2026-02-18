Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги". Поправки одобрили в думском комитете по госстроительству и законодательству.

Это станет возможным, если гражданин или юрлицо зарегистрируется в Единой системе идентификации и аутентификации.

Электронный документ будут считать доставленным через два дня после размещения его в личном кабинете. При этом гражданин вправе отказаться от получения документов от нотариусов таким образом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.