Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 06:30

Общество

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги"

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги"

"Утро": скорость ветра составит 2 метра в секунду в Москве 18 февраля

Температура воздуха опустилась до минус 18 градусов утром 18 февраля в Москве

Необычные рецепты блинов набрали популярность в Сети

В Москве назвали победителей 17-й национальной премии "Большая Цифра"

Капибар из Перу могут привезти в российские зоопарки

Эксперт по этикету рассказала, кого поздравлять с 23 февраля

Почти половина россиян сочла сертификат лучшим подарком коллегам на 23 февраля

Сотрудник имеет право на отпуск в течение 28 дней по Трудовому кодексу

Февраль и март назвали не самыми выгодными месяцами для отпуска

Нотариусы смогут направлять документы гражданам через "Госуслуги". Поправки одобрили в думском комитете по госстроительству и законодательству.

Это станет возможным, если гражданин или юрлицо зарегистрируется в Единой системе идентификации и аутентификации.

Электронный документ будут считать доставленным через два дня после размещения его в личном кабинете. При этом гражданин вправе отказаться от получения документов от нотариусов таким образом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика