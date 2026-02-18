Столичные энергетики увеличили температуру в батареях из-за морозов

Столичные энергетики увеличили температуру батарей в квартирах москвичей из-за морозов. В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы в системе отопления были проведены заранее.

Мониторинг за состоянием микроклимата в жилых домах и учреждениях Москвы ведется постоянно. При самых резких изменениях погоды в помещениях, где находятся люди, поддерживается оптимальная температура воздуха.

