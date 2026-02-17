В выставочном зале "Манеж" прошел день телеканала "Живая планета". Мероприятие организовали в рамках XIII Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". Телеканал показывает яркие проекты, а известные ведущие отвечают на вопросы гостей.

На протяжении фестиваля покажут популярные проекты телеканала – документальный фильм "Волга: Дельта жизни", избранные выпуски циклов "Тайные механизмы природы", "Леший его знает!", а также "Тайны живой планеты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

