Москвичам посоветовали не использовать хештег "отпуск 2026" в соцсетях

Москвичей предупредили, что при публикации постов в соцсетях не стоит использовать хештег "отпуск 2026" в сочетании с геолокацией. По мнению экспертов, для воров такая информация станет приглашением в пустой дом.

Также поводом для манипуляций со стороны мошенников могут стать посты с жалобами или проблемами. Регулярные отметки "дом" и "работа" позволят злоумышленникам составить четкий маршрут и расписание жизни человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.