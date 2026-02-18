"Новости дня": в Москве повысили температуру в батареях из-за морозов

В квартирах москвичей повысили уровень тепла – работу систем отопления в городе скорректировали из-за похолодания. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, особенно в ночные часы. Отмечается, что температуру в батареях повышают постепенно, поэтому для жителей не возникает никаких неудобств.

Прививка, которая защищает от онкологии, может стать бесплатной. Вакцину против вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь прививок. Вакцинироваться рекомендовано начиная с 9 лет. Оптимальный возраст – 9–14 лет, то есть до начала половой жизни у мальчиков и девочек.

В мэрии Москвы прошло вручение городских премий в области обеспечения безопасности. Эти награды присуждают с 2011 года накануне Дня защитника Отечества сотрудникам правоохранительных органов, которые внесли особый вклад в обеспечение безопасности города. Премии вручил заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Подробнее – в программе "Новости дня".

