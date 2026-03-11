Холодная и снежная зима может привести к увеличению числа насекомых в Москве

Москвичей этим летом может ждать нашествие комаров и клещей. Все из-за холодной и снежной зимы. По словам экспертов, талая вода создаст много временных водоемов для личинок, что увеличит их численность.

Как отметил энтомолог Александр Каширский, количество клещей и комаров сильно зависит от погоды в теплый сезон. Если лето будет более сухим и жарким, влажности станет меньше, сократится число водоемов для личинок, и насекомых будет не так много.

