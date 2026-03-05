Ученых предупредили об ответственности за ссылки на нежелательные вузы в работах

Ученых предупредили об ответственности за используемые в своих работах материалы. Речь идет о ссылках на научные работы так называемых нежелательных вузов. Их список пополнил Минюст РФ. И уже зафиксированы первые случаи, когда ученых привлекли к ответственности.

Если в статьях, докладах, лекциях, презентациях, рефератах или других работах есть ссылки на материалы этих университетов, человека может ждать штраф или даже уголовная ответственность.

