В России могут сократить срок для расторжения сделок с недвижимостью банкротов. Вместо 3 лет, когда сделка может быть оспорена физическим лицом, предлагается оставить только 1 год. Для юрлиц намерены сохранить действующий 3-летний срок.

Необходимость изменений объясняется ростом числа банкротств. Кроме того, действующие нормы создают неопределенность для покупателей имущества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.