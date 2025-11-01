Хоккеисту "Спартака" Морозову сократили срок дисквалификации за наркотики

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации 25-летнему нападающему московского хоккейного клуба "Спартак" Ивану Морозову с 4 лет до 1 месяца. Об этом сообщила пресс-служба юридической группы "Клевер Консалт".

Юристы указали, что добиться этого удалось благодаря правильной стратегии защиты, а также путем тесного взаимодействия с РУСАДА. Представители организации напомнили, что Морозов признал вину, раскаялся и попросил прощения перед фанатами и коллегами по команде, а также прошел курс реабилитации.

РУСАДА смягчило наказание за нарушение антидопинговых правил до месяца впервые в истории РФ, применив положение пункта 12.2.4.1. Общероссийских антидопинговых правил. В документе указано, что в случае, если спортсмен докажет, что употреблял запрещенные вещества вне соревнований и это не влияло на его результаты в турнирах, срок дисквалификации может быть сокращен до трех месяцев.

При этом возможность смягчить дисквалификацию до месяца существует лишь в случае, если спортсмен прошел реабилитацию.

"Спартак" объявил об отстранении Морозова от тренировок и матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за обнаружения запрещенного вещества в его допинг-пробе в середине сентября 2025 года. При этом в клубе подчеркивали, что выявленное вещество попало в организм спортсмена за пределами деятельности команды и медперсонала.

СМИ выяснили, что в допинг-пробе нападающего был обнаружен кокаин. Спустя время Морозов признался в употреблении наркотиков и выразил сожаление по этому поводу. Он также попросил прощения у руководства клуба, тренерского штаба, команды и болельщиков.

Морозов играет за московский клуб с сезона-2023/24. До этого он выступал за ханты-мансийскую "Югру", петербургский СКА и "Сочи". Всего он принял участие в 254 матчах в КХЛ и набрал 172 очка (64 гол + 108 пас). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на спортсмена принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал игрока во втором раунде драфта в 2018 году под общим 61-м номером.

