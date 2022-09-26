Астролог рассказала, что нужно сделать в ночь великого противостояния Юпитера

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В ночь великого противостояния Юпитера самое время задуматься о своих целях и прописать четкий план действий. Об этом Москве 24 рассказала астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская.
26 сентября в 22:25 по столичному времени Юпитер окажется на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Московском планетарии. Кроме того, Юпитер, Земля и Солнце выстроятся в одну линию. Совпадение этих событий называют великим противостоянием Юпитера, которое случается раз в 12 лет.
"В этот момент можно подумать о своих приоритетах, целях на ближайшее будущее, пересмотреть свои ценности. Они станут ярче, понятнее, яснее", – отметила астролог.
По словам Березовской, Солнце отвечает за сущность человека, внутренний мир, душу, поэтому в этот вечер также важно подумать о том, как проявить свои таланты, способности, стать ярче в этом мире.
"А если вы уже выбрали, каким творчеством хотите заниматься, то в этот момент можно как раз заняться им. Это будет только во благо", – отметила Березовская.
Также в этот период важно следить за своим эмоциональным состоянием, продолжила астролог.
"Во время таких событий может эмоционально бросать из крайности в крайность. Постарайтесь сохранить нейтральную позицию, если обстановка будет совсем накаляться, сделайте дыхательные практики", – заключила Березовская.
Ранее стало известно, что 25 октября жителям столицы и других регионов РФ выдастся возможность понаблюдать за частичным солнечным затмением. Это астрономическое событие пройдет по московскому времени с 12:00 и до 16:01.
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