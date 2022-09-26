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26 сентября, 19:59

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Астролог рассказала, что нужно сделать в ночь великого противостояния Юпитера

Великое противостояние Юпитера: что нужно сделать ночью 26 сентября
обществоэксклюзив

Фото: ТАСС/Zuma

В ночь великого противостояния Юпитера самое время задуматься о своих целях и прописать четкий план действий. Об этом Москве 24 рассказала астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская.

26 сентября в 22:25 по столичному времени Юпитер окажется на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Московском планетарии. Кроме того, Юпитер, Земля и Солнце выстроятся в одну линию. Совпадение этих событий называют великим противостоянием Юпитера, которое случается раз в 12 лет.

Это очень интересное положение, которое закладывает новый порядок основных вещей, новое мироустройство. Вообще считается, что Юпитер – это наш навигатор, путеводная планета в науке, образовании, религии, наших моральных и социальных принципах. Все эти вещи могут в значительной степени поменяться после этой ночи.
Ирина Березовская
астролог, мастер фэншуй

"В этот момент можно подумать о своих приоритетах, целях на ближайшее будущее, пересмотреть свои ценности. Они станут ярче, понятнее, яснее", – отметила астролог.

По словам Березовской, Солнце отвечает за сущность человека, внутренний мир, душу, поэтому в этот вечер также важно подумать о том, как проявить свои таланты, способности, стать ярче в этом мире.

Суть в том, чтобы проявить то, что для нас важно, расставить приоритеты, четко выстроить свои дальнейшие планы. У каждого свои методы сделать это. Можно прописать свои цели. Когда мы их пишем, мы уже начинаем воплощать их в физический мир. А в такой важный астрономический момент мы ускорим воплощение наших желаний.
Ирина Березовская
астролог, мастер фэншуй

"А если вы уже выбрали, каким творчеством хотите заниматься, то в этот момент можно как раз заняться им. Это будет только во благо", – отметила Березовская.

Также в этот период важно следить за своим эмоциональным состоянием, продолжила астролог.

"Во время таких событий может эмоционально бросать из крайности в крайность. Постарайтесь сохранить нейтральную позицию, если обстановка будет совсем накаляться, сделайте дыхательные практики", – заключила Березовская.

Ранее стало известно, что 25 октября жителям столицы и других регионов РФ выдастся возможность понаблюдать за частичным солнечным затмением. Это астрономическое событие пройдет по московскому времени с 12:00 и до 16:01.

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