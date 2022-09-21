Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые сфотографировал Марс

Фото: nasa.gov/NASA, ESA, CSA, STScI, Mars JWST/GTO team

Космический телескоп NASA показал первые фотографии четвертой по удаленности от Солнца планеты Марс. Об этом сообщает сайт организации.

Сфотографировать планету ученые смогли на камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), поэтому на снимках не отобразился привычный красный оттенок Марса. На полученном фото можно увидеть восточное полушарие планеты, где находится самая глубокая низменность, 467-километровый кратер Гюйгенс и плато Большой Сирт.

Кроме того, с помощью "Джеймса Уэбба" ученые смогли определить химический состав многих объектов Марса. Экспертам удалось обнаружить в атмосфере планеты воду, углекислый и угарный газ.

В NASA заявили, что в будущем ученые планируют организовать более детальный анализ для обнаружения следов примесей, а также соотношения газов в разных частях Марса.

Ранее сообщалось, что с помощью телескопа "Джеймс Уэбб" специалисты зафиксировали тысячи новых звезд, которые расположились в туманности Тарантул, которая находится в 161 тысяче световых лет от Земли в галактике Большое Магелланово облако. Подобная область появления звезд является самой крупной и яркой среди галактик, расположенных близко к Млечному Пути.