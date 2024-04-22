Межрегиональный форум молодежных СМИ пройдет в Москве в августе

Фото: пресс-служба КОСиМП

С 8 по 11 августа в Москве впервые состоится форум Центрального федерального округа "МедиаДвиж", в котором примут участие около тысячи молодежных и студенческих медиа в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, событие рассчитано как на опытных специалистов, так и начинающих.

"Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с известными экспертами", – цитирует ее столичная пресс-служба комитета общественных связей.

Обучение проведут на нескольких тематических площадках, как, например, "Медиаграмотность", "Личный бренд", "Медиа будущего" и другие. Во время занятий молодые специалисты не только усовершенствуют свои навыки работы с информацией, но и смогут найти единомышленников.

Кроме того, участников ждут творческие мастер-классы, неформальное общение, выступления популярных артистов, зарядки с известными спортсменами, участие в гуманитарных акциях и многое другое. А также масштабный медиаквест – "Знакомство с Москвой – молодежной столицей России в 2024 году".

Чтобы принять участие в форуме, нужно подать заявку онлайн до 8 июня.

Ранее Сергунина сообщала, что с начала 2024 года коворкинг-центры для некоммерческих организаций (НКО) в Москве посетили порядка 18 тысяч человек. По ее словам, в центрах можно проводить мероприятия разных форматов: от индивидуальных консультаций до фестивалей.