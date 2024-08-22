Предприниматели смогут приобрести у города два нежилых объекта на улице Герасима Курина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бизнесмены смогут приобрести на торгах у города два нежилых объекта недвижимости на улице Герасима Курина, 26. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, их общая площадь составляет около 600 "квадратов".

"Помещения могут быть интересны инвесторам, планирующим открыть бизнес в сфере услуг или продажи товаров населению", – уточнил Гаман.

Рядом с объектами оборудована парковка. Здание расположено рядом с Рублевским шоссе и в 10 минутах от станции "Славянский бульвар".

Подробную информацию о городских торгах можно получить здесь.

Также город планирует выставить на торги право на редевелопмент двух участков в Южном Бутове по программе комплексного развития территорий.

Проект подразумевает, что на этих участках появится около 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в его реализацию составят более 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет равен по меньшей мере 1,7 миллиарда рублей.

