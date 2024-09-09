09 сентября, 11:03Политика
Глава МИД Китая посетит Россию 11–12 сентября
Фото: 123RF/diy13
Глава МИД КНР Ван И прилетит в Санкт-Петербург в период с 11 по 12 сентября для участия в 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС, которые занимаются вопросами безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мао Нин, передает ТАСС.
Она отметила, что Ван И прилетит в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
Владимир Путин ранее тоже предложил провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.
Возможный визит председателя КНР в Казань будет согласовываться по дипломатическим каналам, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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