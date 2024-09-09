Глава МИД Китая посетит Россию 11–12 сентября

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Глава МИД КНР Ван И прилетит в Санкт-Петербург в период с 11 по 12 сентября для участия в 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС, которые занимаются вопросами безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мао Нин, передает ТАСС.

Она отметила, что Ван И прилетит в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Владимир Путин ранее тоже предложил провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.

Возможный визит председателя КНР в Казань будет согласовываться по дипломатическим каналам, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

