Лавров назвал несерьезными разговоры, что КНР "принуждает РФ к миру" темой платежей

Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO

Разговоры о якобы стремлении КНР "принудить РФ к миру" на Украине через создание препятствий для платежей несерьезны. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

Министру задали вопрос, нет ли у него ощущения, что сложности с платежами между Китаем и Россией вызваны подобными намерениями Пекина.

"Абсолютно нет. Это говорят те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского". Это несерьезно", – заявил Лавров.

Глава ведомства отметил, что у него нет сомнений в том, что Китай будет сокращать зависимость от финансовых систем Запада и двигаться к формам общения с партнерами, не сопряженной с диктатом.

По словам главы МИД РФ, это происходит неспешно и без резких движений, согласно китайской ментальности. Он отметил, что в Китае сильно развита банковская система, которая глубоко завязана на мировые финансовые рынки.

Еще в феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил, что эти банки прекратили работу с российскими финансовыми организациями, которые находятся под санкциями. Он уточнил, что ограничения на прием платежей были введены с начала этого года.