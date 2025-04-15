Министр обороны Германии Писториус скептически отнесся к передаче Украине ракет Taurus

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Министр обороны Германии Борис Писториус скептически относится к заявлениям главы победившего на выборах в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца о передаче немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Во время конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере Писториус подчеркнул, что есть целый ряд весомых аргументов против поставок Украине дальнобойных ракет. Также министр обороны усомнился, что европейские страны смогу согласовать передачу Taurus.

"Я не знаю ни одного европейского партнера с такой системой. Так что согласование – это отдельный вопрос", – отметил Писториус.

Ранее лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц высказался за передачу Украине крылатых ракет Taurus. Однако это необходимо сначала скоординировать с другими европейскими странами.

В Госдуме назвали заявление Мерца о поставках Украине дальнобойных ракет безумием. По словам депутата Дмитрия Белика, "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии".