Путин обсудил зарплату с сотрудницей мебельной компании

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Владимир Путин обсудил заработную плату с сотрудницей мебельной компании из Ленинградской области в ходе церемонии открытия новых деревообрабатывающих заводов в трех субъектах РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Президент России обратил внимание на потенциал лесной промышленности страны, а также спросил у женщины, какая у нее заработная плата, на что она ответила, что ей хватает средств, которые ей платят за работу.

"Это коммерческая тайна? Или вы могли бы с нами поделиться этой информацией", – спросил российский лидер.

Работница не стала уточнять свою зарплату и назвала ее средней статистической.

В рамках мероприятия Путин подчеркнул, что Россия обладает пятой частью мировых запасов древесины. Он заявил, что РФ будет активно развивать все этапы процесса эффективного использования собственных лесных ресурсов.

Кроме того, президент выделил среди ключевых целей усиление технологической базы деревообрабатывающей промышленности, включая производство оборудования и техники.

По данным Росстата, реальные зарплаты в России в декабре 2024 года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за прошлый год – на 9,1%. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная зарплата в декабре прошлого года была порядка 128,7 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го она увеличилась на 21,9%.