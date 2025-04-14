Al Arabiya: США нанесли массированные удары по военной инфраструктуре хуситов в Йемене

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Армия США 14 апреля нанесла серию новых ударов по военной инфраструктуре мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Массированным ракетным ударам подверглись командные центры, склады вооружений, ракетные установки и места расположения хуситов в провинциях Мариб, Эль-Джауф и Эль-Ходейда. В результате атаки несколько десятков сторонников движения "Ансар Аллах" погибли.

Также, по сообщениям саудовского канала Al Hadath, США нанесли удары по военным объектам хуситов на острове Камаран, который расположен в Красном море. Результаты обстрела не уточняются.

Ранее стало известно, что американские войска нанесли серию ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда на юго-западе Йемена. Эксперты предполагают, что целью США были склады с оружием, принадлежащие "Ансар Аллах".

Кроме того, пять человек погибли в результате удара американских войск по заводу керамики в столичной провинции Йемена Сане. Еще 13 человек получили ранения.