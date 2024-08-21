Мишустин: число турпоездок между РФ и КНР планируется удвоить к концу года

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Число турпоездок между Россией и КНР планируется увеличить в два раза к концу этого года, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

"В прошлом году количество туристических поездок между двумя государствами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить показатель. Все это помогает нашим гражданам больше общаться и лучше понимать друг друга", – приводит ТАСС его слова.

Туристический поток из Китая в Россию в этом году, по оптимистичным оценкам, может приблизиться к допандемийному уровню – около 2 миллионов человек ежегодно, сообщили ранее в Минэкономразвития РФ. Рост может составить 30–40% относительно прошлого года. Так, за неполный 2023 год Россию посетили 470 тысяч китайских туристов.

