Ушаков сообщил о поступлении ряда новых заявок на присоединение к БРИКС

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Целый ряд новых заявок поступает на присоединение к БРИКС. Тем не менее говорить о "второй волне" расширения пока преждевременно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ТАСС.

По его словам, все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

Ушаков подчеркнул, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из главных векторов внешней политики РФ на долгосрочную перспективу.

"Взаимодействие с участниками объединения отвечает коренным национальным интересам нашей страны и органично вписывается в наш последовательный курс на формирование справедливого многополярного мироустройства, на создание равных для всех государств возможностей для развития", – добавил он.

Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.

До этого министерство спорта РФ отправило белорусским атлетам приглашения принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде.

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