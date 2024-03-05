05 марта, 06:37Политика
Ушаков сообщил о поступлении ряда новых заявок на присоединение к БРИКС
Фото: 123RF/pananba
Целый ряд новых заявок поступает на присоединение к БРИКС. Тем не менее говорить о "второй волне" расширения пока преждевременно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ТАСС.
По его словам, все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.
Ушаков подчеркнул, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из главных векторов внешней политики РФ на долгосрочную перспективу.
"Взаимодействие с участниками объединения отвечает коренным национальным интересам нашей страны и органично вписывается в наш последовательный курс на формирование справедливого многополярного мироустройства, на создание равных для всех государств возможностей для развития", – добавил он.
Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.
До этого министерство спорта РФ отправило белорусским атлетам приглашения принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде.
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