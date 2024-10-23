23 октября, 16:03Политика
Страны БРИКС поддержали модальности категорий стран-партнеров
Фото: ТАСС/АР/Alexander Nemenov
Страны БРИКС поддержали модальности категорий стран – партнеров объединения, указано в Казанской декларации, опубликованной на сайте Кремля.
"Мы привержены дальнейшему продвижению институционального развития БРИКС", – говорится в документе.
Также участники организации приветствуют значительный интерес стран, относящих себя к Глобальному Югу, к БРИКС.
Между тем Владимир Путин заявил, что участники БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении. По словам российского лидера, принятый документ планируется распространить в ООН.
Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций.