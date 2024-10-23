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Страны БРИКС поддержали модальности категорий стран – партнеров объединения, указано в Казанской декларации, опубликованной на сайте Кремля.

"Мы привержены дальнейшему продвижению институционального развития БРИКС", – говорится в документе.

Также участники организации приветствуют значительный интерес стран, относящих себя к Глобальному Югу, к БРИКС.

Между тем Владимир Путин заявил, что участники БРИКС приняли Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении. По словам российского лидера, принятый документ планируется распространить в ООН.

Саммит БРИКС проходит в Казани до 24 октября. Туда прибыли представители 36 стран и шести международных организаций.

