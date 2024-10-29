Хорватия намерена передать ВСУ 30 югославских танков и 30 БМП

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Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус договорились о передаче Киеву Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства в обмен на скидку при покупке танков Leopard. Об этом со ссылкой на Минобороны Хорватии пишет РИА Новости.



Министры обороны двух стран подписали письмо, условившись, чтобы с хорватских складов Украине в первом пакете помощи поставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, а также боеприпасы и запчасти к ним. В обмен на это Хорватия получит от ФРГ скидку на покупку 50 новых немецких танков Leopard 2A8.

Президент США Джо Байден ранее объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Глава Белого дома при этом поручил Пентагону выделить все предназначенные для Украины средства до конца срока его полномочий. Также Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов из тех средств, которые ранее одобрил конгресс США.