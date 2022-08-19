Врач назвала самые опасные для здоровья орехи

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Любые жареные орехи являются очень вредными для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, особенно опасны орехи, пожаренные на масле.



Маргарита Королева врач-диетолог, кандидат медицинских наук Факторы окисления в составе будут поддерживать провоспалительные и воспалительные процессы в организме.

Лучше всего употреблять просто подсушенные орехи, считает эксперт. При этом, чтобы получить максимальную пользу, их необходимо "оживить": замочить в воде комнатной температуры минимум на четыре часа.

"Благодаря замачиванию мы можем получать и живые ферменты, с помощью которых жировая и белковая части орехов будут очень хорошо усваиваться организмом: он будет экономить собственные ресурсы на усвоение этих полезных компонентов", – заключила Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасных последствиях чрезмерного употребления мускатного ореха. По ее словам, он может вызывать помутнение рассудка, вплоть до летального исхода. Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания и падает концентрация внимания.