Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 08:45

Происшествия

Новости мира: один из крупнейших лесных пожаров в современной истории затронул Афины

Новости мира: один из крупнейших лесных пожаров в современной истории затронул Афины

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Один из наиболее масштабных лесных пожаров в современной истории Греции зашел в Афины и бушует на окраинах сразу нескольких районов. На это ему потребовалось всего 40 часов с момента обнаружения. Тысячи человек эвакуированы, ущерб инфраструктуре и частной собственности оценивается в миллионы евро. Оппозиция давит на действующую власть, обвиняя в низкой эффективности спасателей.

Тем временем многие жители Японии начали паниковать на фоне предупреждений о грядущем "землетрясении десятилетия". Токийские СМИ публикуют кадры пустых полок магазинов и пишут, что во многих торговых точках рис и воду продают не больше пары упаковок в одни руки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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