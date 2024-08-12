Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 14:15

Происшествия

Адвокат рассказал, что грозит родителям устроившего ДТП в Москве подростка

Адвокат рассказал, что грозит родителям устроившего ДТП в Москве подростка

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Угнавшего каршеринговый автомобиль подростка задержали в Москве

Иски могут предъявить родителям подростка, который устроил смертельное ДТП на каршеринге в Южном Бутове. Об этом рассказал адвокат Олег Колотушкин. Он уточнил, что при нарушении несовершеннолетним законодательства ответственность несут его родители.

Так, компания – владелец автомобиля и родители погибшего имеют право потребовать возмещения морального и материального вреда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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