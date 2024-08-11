МЧС: попавшая в дом в Курске ракета взорвалась на подлете

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Попавшая в жилой дом в Курске ракета взорвалась на подлете, ее обломки сначала попали в деревья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Специалисты установили траекторию падения поражающих элементов. Отмечается, что сначала были сбиты два дерева, потом поражающие элементы попали в жилой многоквартирный дом.

"Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами", – рассказал один из специалистов отряда.

Пиротехники изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов.

Сбитая украинская ракета попала в дом в ночь на 11 августа. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить.

Число пострадавших в результате происшествия достигло 15 человек. Об этом ранее сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь.