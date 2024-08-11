Мурашко: почти 70 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

Фото: телеграм-канал "Город Курск"

Почти 70 получивших травмы в результате атак ВСУ в Курской области пребывают в стационарах, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны", – доложил он.

При этом 11 граждан находятся на лечении в федеральных центрах и столичных больницах, в их числе четыре ребенка, уточнил министр.

Пациенты получают всю необходимую помощь, заверил Мурашко. В Курской области работает бригада специалистов ФЦМК Минздрава.

Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

Сергей Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области. Город помогает создавать условия для пребывания граждан в пунктах временного размещения. За сутки в Курской области обустроены 24 таких пункта. Там могут разместиться до 20 тысяч человек, уточнил мэр.

Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию для поиска родных, пострадавших в результате событий в регионе.

