Мурашко: в Курской области достаточно средств и сил для оказания медпомощи

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Все необходимое для медпомощи пострадавшим в Курской области обеспечено в полном объеме, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр прибыл с рабочим визитом в регион, где провел совещание по вопросу оказания помощи.

"Сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным, в достаточном количестве имеются резервные коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, достаточное количество персонала, машин скорой помощи", – передает ТАСС его слова.

Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление. По последним данным, в результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

Сергей Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области. Город помогает создавать условия для пребывания граждан в пунктах временного размещения. За сутки в Курской области обустроены 24 таких пункта. Там могут разместиться до 20 тысяч человек, уточнил мэр.

Сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области стартовал в 14 штабах "Москва помогает". Помощь от неравнодушных граждан принимают с 10:00 до 19:00 каждый день.

