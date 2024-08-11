Врио главы Курской области: ВСУ совершили вероломную атаку по жилому дому в Курске

Фото: Министерство обороны РФ

Враг нанес очередную вероломную атаку по мирному населению, рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Ситуация находится под контролем губернатора, также врио главы региона призвал всех соблюдать команды по ракетной опасности, об угрозе БПЛА и укрываться в убежищах.

Сбитая украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Курске в ночь на 11 августа. В результате пострадали 13 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. В самом доме были выбиты окна, повреждены балконы, однако несущие конструкции не повреждены.

После атаки на месте инцидента возник пожар, отмечали в региональном МЧС, который удалось оперативно ликвидировать. Всего было эвакуировано 30 человек, а еще 15 спасены. На месте падения украинской ракеты работало свыше 120 человек специалистов и более 30 единиц техники.

До тысячи украинских солдат проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате российским войскам удалось остановить продвижение киевских боевиков, а позднее враг начал отступление.

Всего на курском направлении потери вражеских сил составили до 1 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, следует из последних данных Минобороны. После атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) свыше 76 тысяч человек были вынуждены временно переселиться из приграничных зон Курской области.

