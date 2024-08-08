Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-западе Японии. Очаг залегал на глубине 30 километров под океанским дном. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление. Из-за удара стихии на острове Кюсю приостановлено движение скоростных экспрессов. На расположенных в регионе АЭС проводят проверку. В стране объявлена угроза цунами.

Также стало известно, что в Таиланде туристический автобус упал в озеро. Авария произошла в национальном парке "Као Сок". Около 10 человек направлялись на пристань для катания на лодках. Как только туристы вышли из салона, автобус внезапно набрал скорость и упал в воду. 39-летняя женщина-водитель получила травмы.

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