Площадь пожара на рынке в Туапсе выросла почти до 1 тыс квадратных метров

Фото: МЧС России

Площадь пожара на рынке в Туапсе возросла до 950 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Первоначально торговый павильон горел на 400 квадратных метрах. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.

С огнем борются 50 специалистов и 17 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Апшеронске в Краснодарском крае. В результате рухнули строительные конструкции на площади 100 квадратных метров. После этого произошел пожар на площади 30 "квадратов", который спасатели оперативно потушили.