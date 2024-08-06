06 августа, 14:42Происшествия
Площадь пожара на рынке в Туапсе выросла почти до 1 тыс квадратных метров
Фото: МЧС России
Площадь пожара на рынке в Туапсе возросла до 950 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Первоначально торговый павильон горел на 400 квадратных метрах. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.
С огнем борются 50 специалистов и 17 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.
Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Апшеронске в Краснодарском крае. В результате рухнули строительные конструкции на площади 100 квадратных метров. После этого произошел пожар на площади 30 "квадратов", который спасатели оперативно потушили.
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